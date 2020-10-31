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Вратарь "Динамо" Бойко сдал положительный тест на COVID-19

Автор: Вера Олейник

Положительный повторный тест на наличие коронавируса стал еще один футболист первой команды киевского "Динамо". Наличие инфекции выявили у голкипера Дениса Бойко.

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Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

В этот момент игрок чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции.

По сообщениям СМИ, также пять положительных тестов сдали сотрудники базы "Динамо". Эту информацию киевский клуб не подтвердил.

Напомним, перед выездом киевской команды на матч Лиги чемпионов с "Ференцварошем" положительным оказался повторный тест на COVID-19 у еще одного динамовского вратаря Георгия Бущана.

Также заразились защитник Виталий Миколенко и тренер "Динамо" по физподготовке Виталий Кулыба.

Таким образом, перед матчами с "Днепром-1" в украинской Премьер-лиге и "Барселоной" в Лиге чемпионов в распоряжении Мирчи Луческу остается только один вратарь Руслан Нещерет.

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