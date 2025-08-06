Вранці чи ввечері: коли їсти чорний шоколад для схуднення та здоров'я серця

Коли їсти для покращення настрою

Якщо з'їсти чорний шоколад під час перекусу вдень, то кофеїн та натуральні стимулятори темного шоколаду можуть підняти настрій і допомогти вам пережити полуденну депресію, не викликаючи помітного падіння рівня цукру в крові.

Темний шоколад може покращувати настрій, підтримуючи кишковий мікробіом (середовище бактерій у травному тракті).

Дослідження показало, що люди, які споживали темний шоколад з 85% вмістом какао, відчули покращення настрою ніж група, яка споживала солодкі ласощі з 75%. Це повязано з вищим рівнем корисних кишкових бактерій.

Для схуднення

Найкращий час для вживання темного шоколаду для схуднення вранці. В дослідженні учасники, які їли шоколад вранці, не набирали вагу. Крім того, вони відчували:

зменшення тяги до солодкого

зниження апетиту

знижений рівень цукру в крові натщесерце

менший обхват талії

Протизапальні та протиожирові властивості темного шоколаду можуть сприяти втраті ваги, збільшуючи енергетичні витрати організму.

Інші антиоксиданти та мінерали (такі як мідь та марганець) можуть додатково сприяти контролю ваги, покращуючи кровообіг, метаболізм та вироблення енергії.

Найкращий час для здоров'я серця

Вживання чорного шоколаду на початку дня, наприклад, вранці, може бути найкращим для здоров'я серця. Вживання вранці допомагає регулювати рівень цукру в крові та зменшити тягу до нього порівняно з його вживанням ввечері.

Шоколад пов'язаний зі зниженням ризику серцевих захворювань, інфаркту та інсульту на 37%.

Флавоноли темного шоколаду пропонують численні переваги для здоров'я серця, зокрема:

розслаблення кровоносних судин

зниження артеріального тиску

зменшення запалення

Харчова цінність темного шоколаду

Порція темного шоколаду вагою 30 г з 70-85% какао містить:

калорії - 170

- 170 жир - 12,1 г

- 12,1 г білок - 2,21 г

- 2,21 г клітковина - 3,09 г

- 3,09 г вуглеводи - 13 г

- 13 г цукор - 6,8 г

- 6,8 г мідь - 0,5 мг

- 0,5 мг залізо - 3,37 мг

- 3,37 мг магній - 64,6 мг

- 64,6 мг цинк - 0,93 мг

Поради щодо вживання чорного шоколаду

Щоб отримати максимальну користь від чорного шоколаду, дотримуйтесь таких порад: