Враг проводит воздушную разведку и атакует с неба, - ВСУ о ситуации на юге Украины

На юге Украины, в частности в Одесской области, вражеские силы проводят активную воздушную разведку. Кроме того, оккупанты атакуют с неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Деморализованный и озверевший оккупант продолжает изыскивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как с моря, воздуха и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются", - говорится в сообщении.

Однако украинские защитники держат под контролем ситуацию на юге Украины, а в некоторых направлениях переходят в контрнаступление.