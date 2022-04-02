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Враг проводит воздушную разведку и атакует с неба, - ВСУ о ситуации на юге Украины

Фото: на юге Украины враг проводит воздушную разведку (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

На юге Украины, в частности в Одесской области, вражеские силы проводят активную воздушную разведку. Кроме того, оккупанты атакуют с неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Деморализованный и озверевший оккупант продолжает изыскивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как с моря, воздуха и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются", - говорится в сообщении.

Однако украинские защитники держат под контролем ситуацию на юге Украины, а в некоторых направлениях переходят в контрнаступление.

Напомним, в МИД Молдовы заявили, что на территории непризнанного Приднестровья не проходит мобилизация.

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