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Враг пробует активнее проводить воздушную разведку над Одессой, чтобы интенсивнее бить ракетами, - спикер ОВА

Фото: войска РФ пытаются активизировать воздушную разведку над Одессой (unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области сохраняется высокая угроза новых российских ракетных ударов, и оккупанты пробуют увеличить проведение воздушной разведки в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Противник пытается более активно проводить воздушную разведку, для того, чтобы еще интенсивнее проводить ракетные обстрелы. Напоминаю, что угроза нанесения именно ракетных ударов остается очень высокой", - рассказал он.

Братчук отметил, что тактика врага: попытки уничтожить объекты инфраструктуры и логистические транспортные коридоры в Одесской области.

"Наши силы противовоздушной обороны усовершенствуют свою деятельность и эффективность", - добавил спикер ОВА.

После вражеских ударов вчера вечером эта ночь прошла в Одессе и области спокойно, без обстрелов.

Также Братчук обратил внимание на активизацию рашистов в информационно-психологическом давлении на жителей региона, и призвал граждан не вестись на провокации и фейки в сети, но соблюдать "информационную гигиену" и доверять только официальным источникам.

Напомним, что 3 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области. Наши силы ПВО сбили 3 ракеты, направленные на Одесскую область, после чего враг повторно атаковал регион, ударив еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры области.

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