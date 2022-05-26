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Враг пригнал к Змеиному захваченный украинский катер, возможны провокации, - ОК "Юг"

Украинский военный катер (Фото: censor.net)
Автор: Константин Широкун

Один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины российские военные переместили в акваторию Черного моря, к острову Змеиный. Вероятно, катер под украинским флагом может быть использован для провокаций с обстрелом иностранных гражданских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В Николаевской и Херсонской областях оккупанты совершали налеты вертолетами Ми-8. Один из налетов был сорван. За прошлые сутки украинские военные уничтожили 20 солдат противника три самоходные артустановки, а также несколько единиц автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что ударная авиация ВСУ 25 мая разбила ротно-тактическую группу российской армии. В результате удара уничтожено около десяти единиц легкой бронированной техники, а также живая сила противника.

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