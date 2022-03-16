Враг потерял технику, сотни солдат и одного генерала, - Зеленский о потерях оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 15 марта, у российских оккупантов не было успеха, хотя они бросали в бой тысячи своих людей - на севере, востоке, и на юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Враг потерял технику, еще сотни солдат. Очень много погибших российских срочников, и десятки офицеров. Среди убитых также еще один генерал", - заявил Зеленский. При этом глава государства отметил, что сегодня оккупанты обстреливали цивильную инфраструктуру и мирные города.