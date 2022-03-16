Враг потерял технику, сотни солдат и одного генерала, - Зеленский о потерях оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 15 марта, у российских оккупантов не было успеха, хотя они бросали в бой тысячи своих людей - на севере, востоке, и на юге нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
"Враг потерял технику, еще сотни солдат. Очень много погибших российских срочников, и десятки офицеров. Среди убитых также еще один генерал", - заявил Зеленский.
При этом глава государства отметил, что сегодня оккупанты обстреливали цивильную инфраструктуру и мирные города.
Напомним, Владимир Зеленский 15 марта в Киеве провел встречу с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении, и вице-премьером Польши. После этого он сделал заявление, и отметил, что лидеры данных стран оказывают большую помощь Украине в это нелегкое время.
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