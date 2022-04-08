UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг обстрелял жилые дома, в столкновениях с ВСУ понес большие потери, - глава Луганской ОВА

Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за прошлые сутки враг наносил авиационные удары и массово обстреливал гражданскую инфраструктуру, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня в районах Кременной, Северодонецка, Попасной, Новозвановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Гайдая.

Он также отметил, что вблизи Рубежного, Попасного, Нижнего, Новотошкивского, Золотого и Боровского оккупанты пытались совершать штурмовые действия, однако успеха не имели. Вчера утром враг целил по домам в Горном и Попасной, днем ​​сосредоточил усилия на Рубежном, вечером – Лисичанске, где загорелись еще два дома.

Сергей Гайдай также отметил, что все три эвакуационных поезда, которые вчера вынужденно оставались на вокзале в Краматорске в результате вражеского удара по путепроводу близ станции Барвенково, около полуночи преодолели оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Они уже направляются в западные регионы Украины. Суммарно в трех поездах находится почти четыре тысячи человек.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск