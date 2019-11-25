Врачи рассказали о состоянии Кулебы после ДТП

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, который в воскресенье, 25 ноября, попал в аварию вместе с детьми, сейчас находится в больнице. О состоянии омбудсмена рассказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив на брифинге в Киеве.

По словам врача, у Кулебы есть определенные переломы, "нужно время, чтобы они срослись". Медики прогнозируют, что с каждым днем "состояние будет улучшаться".

Семенов также добавил, что сын Кулебы находится в тяжелом состоянии.

"Состояние достаточно тяжелое. Сохраняется опасность и осложнения, и ухудшения состояния", - добавил он.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен находится в Феофании в состоянии средней тяжести. У него сотрясение мозга, закрытая ЧМТ, травма грудной клетки, травма живота. Старший сын Кулебы находится в интенсивном неврологическом отделении той же больницы. Младшего сына госпитализировали в "Охматдет".

Напомним, вчера около 14:00, на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека. В ДТП попал Николай Кулеба, а также двое его сыновей.

РБК-Украина писало, что полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.