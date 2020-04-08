Врачи инфекционного отделения Уманской больнице три недели не были дома, - Геращенко

Партия "Европейская солидарность" передала в медицинские учреждения Черкасской области защитные костюмы от "Благотворительного фонда Порошенко". Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в эфире телеканала "Прямой", передает РБК-Украина.

"Сегодня два города Черкасской области попали в эпицентр COVID-19. Это Умань и Каменка. В Умани на сегодня зарегистрировано 10 случаев коронавируса. К сожалению, двое детей. Конечно, важно заботиться о том, чтобы все больные получили необходимое лечение. А сделать это могут только медики, которые сегодня оказались наиболее незащищенными", - отметила Геращенко.

Она рассказала, что врачи Уманской городской больницы, которые работают в инфекционном отделении, уже три недели не были дома.

"Они живут в общежитии рядом с больницей, для того чтобы помогать тем, кто заболел, и не подвергать опасности свои семьи. Это сегодня воины света, которые защищают Украину в тылу от пандемии. Мы имели серьезное общение с главным врачом и городским главой Умани. Они рассказывают, что медики должны быть защищены через маски, костюмы, дезинфекторы. Всего этого катастрофически не хватает", - отметила Геращенко.

Сопредседатель фракции также обратила внимание на необходимость существенно повысить оплату труда медицинского персонала.

"В Умани приняли решение на сессии местного совета по 12 тысяч гривен выплатить всему медперсоналу больницы, которая сегодня работает для лечения больных COVID. При этом в бюджете, который планируют принять в эту пятницу, забирают все деньги из регионов, из статей децентрализации и оставляют обнаженными регионы. Но именно регионы сегодня это нагрузки тянут по борьбе с коронавирусом", - отмечает Геращенко.

По ее словам, защитные костюмы от фонда Петра Порошенко, от нашей политической команды направились в Черкассы, где так же работает инфекционная больница.

"Уже на следующей неделе такие защитные костюмы получат другие больницы региона. Это и Каменка, Шпола, Золотоноша. Мы передадим на Умань и Черкассы, потому что сегодня эти больницы нуждаются в такой помощи", - добавила Геращенко.

Она также сообщила, что дополнительно были привезены маски, дезинфекторы. Кроме того, врачи просят содействовать в ремонте аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Трудно сегодня - санитарные фирмы, структуры, которые могли бы делать этот ремонт, перегружены. Поэтому обращаюсь к всех соответствующих структур, которые занимаются ремонтом медицинской техники. А фонд Петра Порошенко готов оплатить этот ремонт, - сообщила Геращенко.

Она также поблагодарила всех, кто на местах не остается в стороне и объединяет свои усилия.

"Бизнес здесь объединил свои скромные возможности, и как в 14 году делают заказ на защитные костюмы, маски для больниц. Я спросила, сколько тестов в Умани, где установлено уже 10 больных на коронавирус, а также надо проверить контакты этих людей, чтобы установить цепочку заболеваний. На город 150 тестов. А где 250 тысяч тестов, которые якобы закупила власть, где они? Если их не хватает ни в Киеве, ни на Черкасской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Винницкой. Нет системного ответа власти на противодействие вируса и как спасать экономику. И пытаются переложить ответственность на самих украинцев. Те кто вывезли маски, где их ответственность? Все это беспокоит – те изменения в бюджете, где не предусмотрено никаких системных ответов на поддержку медиков и экономики", - резюмировала Геращенко.

Напомним, что Фонд Порошенко также профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи и передал комплекта реанимационного оборудования в больницы Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя.