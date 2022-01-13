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Врачам будут доплачивать за вакцинацию: при каком условии

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. За это медработникам будут доплачивать.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко.

С 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19. А с 1 июня - уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.

При достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке, отметили в Минздраве.

Напомним, с 1 января в Украине медики получают повышенные заработные платы. В частности, врачи зарабатывают не менее 20 000 гривен в месяц.

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Министерство здравоохранения УкраиныЗарплата в Украине