Врачам будут доплачивать за вакцинацию: при каком условии

В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. За это медработникам будут доплачивать.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко.

С 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19. А с 1 июня - уровень вакцинации детей до 6 лет, согласно календарю прививок.

При достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке, отметили в Минздраве.