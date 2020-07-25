Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Ему было 48 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Вирус поразил 70 процентов легких Худаева. Он находился под аппаратом искусственного дыхания.

"Коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - сообщили в пресс-службе.

Более 20 лет Худаев был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016-го ( также работал в главной команде в 2010-м).

"От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной Команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся Национальная Команда в великой скорби", - говорится в сообщении.

Отметим, что это первый летальный случай коронавируса в украинском спорте.

Напомним, 5 июля, скончался легендарный защитник киевского "Динамо" Владимир Трошкин.

РБК-Украина писало, что в марте экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса.