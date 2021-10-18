Врач оценил риск осложнений после COVID-вакцинации: меньше, чем попасть под автомобиль

По его словам, штамм коронавируса "Дельта" вызывает определенные опасности:

заболевание является более тяжелым, больше пациентов нуждаются в госпитализации,

больше пациентов нуждаются в искусственной вентеляции легких.

"На прошлой неделе мы видели по несколько сотен летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни. Если говорить о вакцинации, то ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано", - сообщил он.

По его словам, за все время вакцинальной кампании было 119 осложнений, но ни одного летального случая.

"Риск получить серьезное осложнение меньше, чем такой, как путешествовать самолетом или попасть под автомобиль, переходя улицу", - сравнил он.