Врач объяснил, почему медики не спешат вакцинироваться от COVID-19

Дубров отметил, что часть экспертов из числа тех, кто в целом выступает за вакцинацию, говорят, что в Украину якобы завезли несертифицированный препарат.

"При этом в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утверждают, что препарат прошел экспертизу и с ним все хорошо", - рассказал врач-эксперт Минздрава.

Также он отметил, что, несмотря на большое число переболевших, спусти три месяца человек рискует заразиться снова, а спустя полгода в большинстве случаев защита пропадает. По мнению Минздрава и экспертов по всеми миру, иммунитет от вакцины сильнее, чем от перенесенной инфекции.

"Cо стороны разных экспертов, СМИ была информация, что якобы полгода после болезни нельзя прививаться. Это не так. В наших рекомендациях от Минздрава указано, что после болезни можно отложить вакцинацию на полгода, учитывая дефицит вакцин. Но если кто-то желает получить прививку - пожалуйста", - пояснил Дубров.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов называет "фейком" информацию, что медработники не хотят вакцинироваться. По его словам, те, кто отказывается от прививки, уже переболели COVID-19 и "просто хотят получить защиту немножечко позже". Эти медики вакцинируются через месяц-два, утверждает Степанов.