ВР сократила сроки рассмотрения закона о выплатах лаборантам, тестирующим на COVID

Верховная рада сократила сроки рассмотрения закона о выплатах ученым, задействованным в тестированиях на СOVID-19. Речь идет о законопроекте №4464.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За это проголосовали 308 народных депутатов.

Профильный комитет рекомендовал Верховной раде одобрить этот законопроект.

Работники лабораторий не получили социальных гарантий от государства, как другие медицинские работники. Речь идет о стаже и возможности более раннего выхода на пенсию, дополнительном отпуске, страховании от заражения болезнями, выплате оздоровительных надбавок и доплате к зарплатам.

Так, в конце ноября стало известно, что Кабинет министров планирует установить медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности доплату в размере 20% от зарплаты.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины внесет изменения в алгоритм тестирования на COVID-19. Также ведомство намерено расширить круг лиц, которые будут проходить тестирование на коронавирус.