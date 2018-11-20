Рада провалила закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Проект закона отклонен

Парламент провалил законопроект №6598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)", предусматривающий уголовную ответственность за жестокое обращение с бездомными животными, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, проект закона не получил достаточной поддержки в сессионном зале. За принятие документа за основу, направление его на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы проголосовали менее 200 нардепов.

"Проект закона отклонен. Очень жаль, что мы не смогли дать адекватный ответ на эти трудности, которые у нас находятся в этой сфере", - прокомментировал спикер ВР Андрей Парубий.

Так, в законе предусматривалось усиление ответственности за жестокое обращение с животными, которое привело или не привело к увечья, в том числе с бездомными животными.

Документом предлагалось определить процедуру и основания временного изъятия животного.

Жестокое обращение с животными, в том числе бездомными, которое привело к увечью или гибели животного, предлагалось наказывать лишением свободы на срок от 2 до 8 лет с конфискацией животных или без таковой.

Также предполагалось прописать особенности содержания собак и кошек.

Напомним, 8 ноября Рада перенесла рассмотрение данного законопроекта №6598 на этот пленарный вторник. Отметим, что тогда глава парламента провел два рейтинговых голосования, которые показали недостаточное количество нардепов в зале для принятия решения.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле Рада не поддержала в первом чтении проект закона №6598, а возвратила его на доработку субъекту законодательной инициативы. За такое решение проголосовали 229 нардепов.

Подчеркнем, за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечья или гибель, законом предлагалось предусмотреть более жесткое наказание в виде лишения свободы.

Ранее комитет ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 5119 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении гуманного отношения к животным с целью нравственного развития общества.