Впервые за все время статистики: в Украине доля больных COVID детей превысила 10%

В Украине растет количество детей зараженных коронавирусом. Доля больных COVID детей превысила 10% впервые за все время статистики.

С началом месяца существенный рост продемонстрировала доля выявленных случаев болезни среди детей, которая превысила 10% и стала максимальной за все время наблюдений. Это обусловило восстановление падения среднего возраста больных, сообщили в НАН.

В прогнозе указано, что тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях.