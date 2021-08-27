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Впервые за восемь месяцев. В США число COVID-госпитализаций превысило 10 тысяч

Автор: Мария Кучерявец

В Соединенных Штатах число госпитализированных с COVID-19 превысило 100 тысяч. Это самый большой показатель за последние восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что последнюю неделю в больницы страны госпитализируют в среднем по 500 человек.

Так, более 95% койко-мест в реанимации в настоящее время заняты в Алабаме, Флориде и Джорджии.

Такой рост связывают со вспышкой нового штамма "Дельта", когда количество заражений новым вариантом коронавируса резко выросло с июля.

Отмечено, что в США также зафиксировали рекордное количество госпитализаций детей с "Дельта"-штаммом.

Указано, что в штатах Калифорния, Флорида и Техас около 32% от общего числа зараженных в больницах составляют дети.

Стоит отметить что в США рекордное количество COVID-госпитализаций зафиксировали 6 января, когда больничные койки были заняты 132 051 пациентом.

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