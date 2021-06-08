"Впервые в украинской энергетике": ДТЭК запустил пилотный проект по использованию подводного дрона

"ДТЭК Энерго" и команда Innovation DTEK запустили пилотный проект по использованию подводного дрона. Такую технологию впервые в истории украинской энергетики применяют на Криворожской ТЭС.

Подводный дрон Chasing M2 с оптической камерой высокого разрешения и мощной подсветкой будут использовать для инспекции подводных частей гидротехнических сооружений ТЭС. Дрон сможет выполнять обследования подводных объектов без участия человека.

Осмотр подводных частей сооружений и туннелей обычно проводит водолаз. Но это не только риск для жизни и здоровья человека, но и финансовые и временные затраты. Поэтому в "ДТЭК Энерго" появился запрос на более безопасный и эффективный способ получения информации о техническом состоянии гидротехнических сооружений ТЭС.

"ДТЭК постоянно находится в поисках инновационных решений для повышения уровня безопасности труда, экологичности и эффективности бизнеса. Мы открыто делимся вызовами, с которыми сталкивается наш бизнес, на сайте openinnovation.dtek.com. Именно таким образом команда Innovation DTEK нашла для ДТЭК Энерго возможность проводить обследование подводных объектов ТЭС без участия человека. Решение предоставили наши партнеры DroneUA", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Визуальный осмотр и фото-, видео-съемку частей гидротехнических сооружений (сбросных каналов, водозаборных ковшей, бетонных укосов дамбы пруда-охладителя и других объектов) теперь можно проводить в любое удобное время и сколько угодно раз. Полученные данные можно анализировать и принимать решение о необходимости ремонта, а также создавать цифровой архив для отслеживания технического состояния зданий и сооружений. Инновационным устройством управляет пилот-специалист, который находится на суше.

"ДТЭК Энерго - ответственная и надежная компания. Мы продолжаем внедрять инновационные проекты и первыми запускаем новое решение для инспекции гидротехнических сооружений на ДТЭК Криворожской ТЭС. С помощью подводных дронов мы делаем обследование точным, оперативным и безопасным, а значит, по-настоящему эффективным", - сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

ДТЭК Энерго вместе с командой Innovation DTEK планируют проанализировать эффективность инновационного решения для дальнейшего масштабирования и развития собственной компетенции подводной инспекции.