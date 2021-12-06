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Впервые с октября в Украине менее 5 тысяч новых случаев COVID

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4478 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Житомирской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1 660 человек; летальных исходов - 239; выздоровели - 9 082 человека. Протестировали методом ПЦР - 13 419 человек, методом ИФА - 2227, экспресс-тестами - 14 056.

Больше всего случаев за сутки в Киеве (704), Житомирской области (296), Донецкой области (290), Львовской области (214).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 501 955 человек; выздоровел - 3 059 741 человек; летальных случаев - 88 519.

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