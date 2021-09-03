Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили 2693 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали - 826 человек; летальных исходов - 45; выздоровели - 1112 человек. Протестовали методом ПЦР - 23 538 человек, методом ИФА - 7305 человек, экспресс-тестами - 21 532 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
За все время пандемии в Украине:
Отметим, впервые такое количество заражений за сутки с начала июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Украина на грани выхода из "зеленой" зоны.
Напомним, Херсонская область может усилить карантин, поскольку регион близок к "желтой" зоне.