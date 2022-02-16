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Впервые за много лет. За сутки в Украине не было ни одного погибшего в ДТП

Автор: Сергей Новиков

Впервые за много лет за сутки в Украине не было зафиксировано ни одного летального случая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). А за два дня число ДТП сократилось на 46%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко на спецмарафоне ко Дню единения.

"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", - отметил он.

Напомним, на фоне информационного нагнетания по поводу возможного вторжения России личный состав Национальной полиции Украины перешел на усиленный режим до 19 февраля.

В частности, увеличено количество патрулей на улицах, развернуты дополнительные ситуативные центры, взяты под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

Как уточнил министр внутренних дел Денис Монастырский, на этот период никаких ограничений конституционных прав граждан не будет.

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