Впервые за много лет. За сутки в Украине не было ни одного погибшего в ДТП
Впервые за много лет за сутки в Украине не было зафиксировано ни одного летального случая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). А за два дня число ДТП сократилось на 46%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко на спецмарафоне ко Дню единения.
"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", - отметил он.
Напомним, на фоне информационного нагнетания по поводу возможного вторжения России личный состав Национальной полиции Украины перешел на усиленный режим до 19 февраля.
В частности, увеличено количество патрулей на улицах, развернуты дополнительные ситуативные центры, взяты под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.
Как уточнил министр внутренних дел Денис Монастырский, на этот период никаких ограничений конституционных прав граждан не будет.