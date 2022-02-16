Впервые за много лет. За сутки в Украине не было ни одного погибшего в ДТП

Впервые за много лет за сутки в Украине не было зафиксировано ни одного летального случая в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). А за два дня число ДТП сократилось на 46%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко на спецмарафоне ко Дню единения.

"За понедельник и вторник число ДТП в стране сократилось на 46%. Впервые за много лет для 40-милионной страны вчера у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. Позавчера был один погибший. Если посмотреть на неделю назад, у нас за два дня было 13 жертв ДТП", - отметил он.