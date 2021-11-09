Впервые с апреля. Индия возобновит экспорт вакцин в рамках COVAX

По информации издания, речь идет о поставках препарата Covishield.

Указано, что в COVAX уже начали планировать распределение будущих поступлений индийской вакцины для разных стран.

"Ожидаем подтверждения SII (Института сыворотки Индии - ред.) для заказа на покупку, маркировку и разрешение на экспорт, выданное для каждой партии вакцин...первые поставки, при условии, что индийское правительство выдаст разрешение на экспорт, состоятся через несколько недель", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Институт сыворотки Индии (SII), что является крупнейшим в мире производителем вакцин, почти в четыре раза увеличил объем производства Covishield - до 240 миллионов доз в месяц с апреля, когда Индия прекратила весь экспорт, чтобы прививать население во время всплеска коронавируса.