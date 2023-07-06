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Вперше з'явилося відео, як військові Данії навчали військових із України на САУ Caesar

Фото: військові Данії навчали військових із України на САУ Caesar (facebook.com/ForsvaretDanmark)
Автор: Наталія Гурковська

Данські військові розсекретили відео навчання українських військових на самохідній установці Caesar. Навчання проходило близько трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.

Украинские военные прошли обучение около трех недель и "

Кроме того, сервисная служба также обучила украинских механиков, чтобы они могли сами обслуживать и ремонтировать систему в Украине.

Нагадаємо, Данія передала українським військовим усі самохідні артилерійські установки Caesar, які були на озброєнні. У середині квітня 2023 року повідомлялося, що українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії. Озброєння планували відправити до України найближчими тижнями.

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