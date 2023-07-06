Вперше з'явилося відео, як військові Данії навчали військових із України на САУ Caesar

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії .

Нагадаємо, Данія передала українським військовим усі самохідні артилерійські установки Caesar, які були на озброєнні. У середині квітня 2023 року повідомлялося, що українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії. Озброєння планували відправити до України найближчими тижнями.

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