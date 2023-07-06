Вперше з'явилося відео, як військові Данії навчали військових із України на САУ Caesar

Данські військові розсекретили відео навчання українських військових на самохідній установці Caesar. Навчання проходило близько трьох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Данії.
Украинские военные прошли обучение около трех недель и "
Кроме того, сервисная служба также обучила украинских механиков, чтобы они могли сами обслуживать и ремонтировать систему в Украине.
Нагадаємо, Данія передала українським військовим усі самохідні артилерійські установки Caesar, які були на озброєнні. У середині квітня 2023 року повідомлялося, що українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії. Озброєння планували відправити до України найближчими тижнями.
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