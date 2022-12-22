Вперше попросили ще у квітні 2021. Кулеба розповів історію отримання Patriot

Так, як згадує Кулеба, тоді публічно закликав США надати цей комплекс голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Пам’ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах. В перші ж дні війни президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні Patriot! - розповів він.

За словами Кулеби, вже наприкінці листопада це питання знову підняли.

"Зокрема, коли я перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та Patriot. І ось уже фінальний акорд, грудень, телефонна розмова лідерів України та США і слова Байдена на які ми так довго чекали та для яких так багато зробили. Безсумнівно, саме близькі, довірливі відносини президентів зіграли ключову роль", - додав міністр.