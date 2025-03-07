Вперше в історії. Юрія Винничука виключили з ПЕН через сексистські заяви

Письменника Юрія Винничука виключили з Українського ПЕН через сексистські висловлювання у його нещодавній колонці "Була колись розпусна епоха". У ній він відреагував на відсторонення від роботи викладача Львівського національного університету Франка Йосипа Лося через звинувачення у домаганнях.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення PEN у Facebook .

Що заявили у ПЕН

Виключення Винничука з організації стало першим випадком в історії Українського ПЕН, який заснували ще у 1989 році.

"Виконавча рада Українського ПЕН ухвалила рішення про виключення Юрія Винничука за публічні висловлювання, що суперечать цінностям організації та шкодять її репутації. Український ПЕН не толерує проявів ґендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women’s manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті "Non-violence" ("...покласти край насильству проти жінок у всіх його формах, зокрема юридичних, фізичних, сексуальних, психологічних, вербальних та цифрових…")", - повідомили в ПЕН.

В організації також зазначили, що засадничі поняття поваги до людини та її гідності саме зараз піддаються випробуванням, і сьогодні особливо важливо їх захищати.

Додамо, що ПЕН - це культурна і правозахисна громадська організація, яка об’єднує авторів: журналістів, письменників, драматургів, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників тощо. Українська філія є однією з 146 національних центрів Міжнародного ПЕН.

Про що була скандальна колонка

У кінці лютого у виданні "Збруч" Юрій Винничук опублікував колонку "Була колись розпусна епоха". Це була реакція на звинувачення студентки у сторону викладача журналістики ЛНУ імені Івана Франка 87-річного Йосипа Лося. Висловлювання у цій колонці дуже схожі на спроби "вибілювання" неетичної поведінки викладача.

"Настали інші часи. Часи, коли таке цнотливе слово, як "дорогенька", може викликати щире обурення в деяких журналісточок. Коли на репліку про те, що "залицяння - це не злочин", відповідь феміністок звучить: "Злочин!", - написав Винничук.

Він зазначив, що Йосип Лось проявляв небажану увагу до багатьох студенток і робив це вже "автоматично".

"Ось у чому суть. Якщо навіть на десять дівчат лише одна погодиться стати коханкою, то цього цілком достатньо, щоб рухатися й надалі у цьому напрямку", - написав Юрій Винничук.

Письменник наголосив, що "чомусь раніше про це ніхто не замислювався. Все було в порядку речей", а також, що "у порядку речей" було зайнятись сексом із п’яною непритомною дівчиною, і що навіть якби вона поскаржилась правоохоронцям, то їй би не повірили.

Ця колонка викликала хвилю обурення у суспільстві.