Вперше за багато років: в Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії

Роботи з ексгумації почалися вранці 24 квітня і проводяться на території села Пужники у Тернопільській області. До групи дослідників входять фахівці з Фонду "Свобода і демократія", науковці з Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам'яті, а також беруть участь представники української фундації "Волинські старожитності".

У Польщі побоювалися, що погода може стати на заваді, але сьогодні у Тернопільській області сонячно.

Зазначається, що процес ексгумації є непростими, оскільки кладовище і місце, де проводять роботи, розташовані посеред лісу. Транспортування туди кількох тонн спеціалізованого обладнання було складним завданням.

Варто додати, що це перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років. Оскільки Україна призупинила дозвіл на проведення робіт у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках.