"Возвращаемся счастливые домой". Появились кадры обмена бойцов ВСУ на Донбассе

Появилось видео, как происходил обмен еще 14 пленных украинских военных в пятницу, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во вторник, 6 сентября.

"Очередной обмен состоялся 2 сентября 2022 года. Из плена освобождены 14 украинских защитников. Вот как события выглядели от первого лица. Украина делает все возможное, чтобы освободить наших защитников. Все должны вернуться домой", - говорится в сообщении.

Напомним, среди 14 освобожденных из плена - 10 из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года. Среди них - офицер и военный медик.