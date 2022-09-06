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"Возвращаемся счастливые домой". Появились кадры обмена бойцов ВСУ на Донбассе

Фото: Украина провела обмен пленными 2 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появилось видео, как происходил обмен еще 14 пленных украинских военных в пятницу, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во вторник, 6 сентября.

"Очередной обмен состоялся 2 сентября 2022 года. Из плена освобождены 14 украинских защитников. Вот как события выглядели от первого лица. Украина делает все возможное, чтобы освободить наших защитников. Все должны вернуться домой", - говорится в сообщении.

Напомним, среди 14 освобожденных из плена - 10 из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года. Среди них - офицер и военный медик.

Как сообщалось, в пятницу, 2 сентября, в Донецкой области между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Украинской стороне удалось вернуть 14 военных.

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