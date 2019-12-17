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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Черниговской области возросло

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 12:23
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Черниговской области возросло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полиции сообщили детали аварии

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с пассажирским автобусом в Черниговской области возросло до 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

По информации правоохранителей, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии также пострадал пассажир мимо проезжающего автомобиля, поскольку с полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги.

"Вследствие ДТП водитель автобуса и двое пассажиров погибли на месте, 16 человек госпитализированы в Бахмацкую больницу с травмами различной степени тяжести. В числе травмированных - переменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир мимо проезжающей легковой "Тойоты", - говорится в сообщении.

Силовики открыли дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц), санкция которого предусматривает до 10 лет заключения.

Напомним, ранее под Киевом водитель насмерть сбил человека и сбежал с места аварии, оставив автомобиль. Силовики открыли дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция ищет исчезнувшего водителя.

Также сообщалось, что на трассе Киев-Одесса произошла авария с маршруткой. В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Кроме этого, в Тернопольской области произошло ДТП со школьным автобусом, в результате которого погиб пассажир легковушки. Дети ехали на олимпиаду в соседнее пгт.

Под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП В Тернопольской области произошло ДТП со школьным автобусом, есть погибшие
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