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Возмутила просьба одеть маску: в Запорожье произошла стрельба в магазине

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Среда 01 декабря 2021 19:11
Возмутила просьба одеть маску: в Запорожье произошла стрельба в магазине Фото: в Запорожье произошла стрельба в магазине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье, в одном из магазинов покупатель устроил стрельбу. Его возмутила просьба надеть защитную маску.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Инцидент произошел 29 ноября.

Около в 19:35 в полицию поступило сообщение о госпитализации 47-летнего работника местной лавки с пулевым ранением.

Согласно данным следствия, около 18:30 между владельцем магазина и покупателем произошел конфликт из-за нежелания последнего надевать защитную маску.

"В результате возникла драка, покупатель ушел из магазина, но через 15 минут вернулся уже с оружием в руках. Он совершил из него выстрел в лицо предпринимателю и скрылся", - пишет пресс-служба.

По словам владельца магазина, преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время задержания нарушителя, правоохранители изъяли у мужчины травматический пистолет, на который он имел разрешение.

Согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Фото: в Запорожье произошла стрельба в магазине (zp.npu.gov.ua)

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