Возмутила просьба одеть маску: в Запорожье произошла стрельба в магазине
В Запорожье, в одном из магазинов покупатель устроил стрельбу. Его возмутила просьба надеть защитную маску.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Инцидент произошел 29 ноября.
Около в 19:35 в полицию поступило сообщение о госпитализации 47-летнего работника местной лавки с пулевым ранением.
Согласно данным следствия, около 18:30 между владельцем магазина и покупателем произошел конфликт из-за нежелания последнего надевать защитную маску.
"В результате возникла драка, покупатель ушел из магазина, но через 15 минут вернулся уже с оружием в руках. Он совершил из него выстрел в лицо предпринимателю и скрылся", - пишет пресс-служба.
По словам владельца магазина, преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время задержания нарушителя, правоохранители изъяли у мужчины травматический пистолет, на который он имел разрешение.
Согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Фото: в Запорожье произошла стрельба в магазине (zp.npu.gov.ua)