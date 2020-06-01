Возможные пути решения для украинского футбола после пандемии COVID-19

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что в украинском футболе сейчас очень серьезные проблемы. Они связаны в основном с тяжелой экономической ситуацией после последствий пандемии COVID-19.

На сегодняшний день лишь несколько клубов в Украине не испытывают особых сложностей. Во всех других есть проблемы разного масштаба. В Карпатах нашли три положительные пробы коронавируса. Дальнейшее их участие в чемпионате вызывает целую массу проблем и вопросов. После поражения 31 мая Динамо от Шахтера Заря и Десна значительно повысили свои шансы на то, чтобы побороться за право впервые в своей истории сыграть в Лиге Чемпионов.

Сейчас мало кто хочет вкладывать деньги в украинские клубы, так как нет уверенности в завтрашнем дне и получается, что огромные суммы могут быть просто «выброшены на ветер». Если и раньше многим владельцам клубов украинской Премьер-Лиги не удавалось завершать сезон с прибылью, то сейчас все стало еще намного жестче. В настоящее время делать прогнозы на спорт очень сложная задача, поэтому надо набраться терпения. Только так можно увидеть в какой форме сейчас находятся игроки.

Возможные пути для решения проблем в украинском футболе