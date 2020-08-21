Возможное отравление Навального может повлиять на отношения с Россией, - США

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил обеспокоенность относительно состояния оппозиционного лидера Алексея Навального. Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам О'Брайена, если информация об отравлении Навального подтвердится, а также если окажется, что "за этим стоят русские" США учтут это, определяя свою политику в отношении России.

Также советник Дональда Трампа отметил, что Навальный это чрезвычайно смелый человек, политик, который противостоит Путину.

"Мы думаем и молимся о нем и его семье", - добавил О'Брайен.

Напомним, накануне Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали с возможным отравлением.

Позже его пресс-секретарь Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

Кроме того, в Европейском союзе требуют наказать виновных в возможном отравлении Навального.

Также в Литве выразили обеспокоенность относительно возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Франция и Германия готовы предоставить лечение и помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному.