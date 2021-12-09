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Возможно, для терактов. Иностранец пытался переместить российскую ртуть в ЕС, его задержали

Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины противодействует контрабанде ядовитых химических веществ, которые угрожают государственной и международной безопасности. Ликвидирован транснациональный канал нелегального перемещения российской ртути в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники пытались незаконно переправить в ЕС почти 10 кг опасного товара. Проверяется информация о возможном использовании высокотоксичного вещества для совершения терактов.

Сотрудники СБУ разоблачили "курьера" на пункте пропуска через госграницу в Закарпатской области. Им оказался житель одной из европейских стран. У иностранца изъята оптовая партия металлической ртути с маркировкой производства РФ. Нелегальный товар он перевозил в емкостях, которые скрыл среди личных вещей.

Фото: СБУ ликвидировала канал нелегального перемещения российской ртути в ЕС (ssu.gov.ua)

За рубежом злоумышленник планировал реализовать опасную продукцию "заказчику" за 600 тысяч долларов.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц. Сейчас решается вопрос относительно сообщения иностранцу о подозрении.

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