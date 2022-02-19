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Возможен подрыв домов. На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов, - ОТГ "Восток"

Новина українською →
Донбасс, Суббота 19 февраля 2022 15:34
Возможен подрыв домов. На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов, - ОТГ "Восток" Фото: боевики готовят серию терактов на Донбассе (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска готовят серию терактов на Донбассе. Спецслужбы РФ с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов с целью совершения серий провокаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

"В связи с обострением ситуации на линии разграничения, из разных источников стала поступать информация о подготовке оккупационными войсками и их российскими кураторами серии провокаций", - говорится в сообщении.

Так, по данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести, серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов.

"Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении.

В ОТГ отмечают, что военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности оперативно-тактической группировки, не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории.

"Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей", - добавляют в сообщении.

Напомним, сегодня в Счастье Луганской области обстреляли пожарную часть и продолжают атаковать дорожный коридор.

Добавим, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя.

Отметим, обострение на Донбассе длится третий день. Подробнее о том, что происходит на востоке Украины сегодня - в материале РБК-Украина.

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