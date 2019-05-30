ru
ua

Возле Попасной обнаружили тело пропавшего во время боя с боевиками сапера


Тело погибшего солдата находится на временно оккупированной территории

Возле Попасной (Луганская область) днем в среду, 29 мая, было обнаружено тело украинского военнослужащего, который погиб во время столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков 27 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Погибший в составе группы саперов выполнял боевое задание и попал в засаду.

"Сегодня около 15:00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б. Н., который 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевое задание по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду ДРГ противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело погибшего солдата сейчас находится на временно оккупированной территории, его передача представителям Вооруженных сил Украины должна состояться 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье".

Напомним, 27 мая украинское инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков. В ходе боя украинские военнослужащие отбили атаку, но один из военных исчез без вести.

Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам Евросоюз не изменит позицию по Brexit после отставки Мэй
Читать все новости