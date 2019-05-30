Возле Попасной обнаружили тело пропавшего во время боя с боевиками сапера

Возле Попасной (Луганская область) днем в среду, 29 мая, было обнаружено тело украинского военнослужащего, который погиб во время столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков 27 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Погибший в составе группы саперов выполнял боевое задание и попал в засаду.

"Сегодня около 15:00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б. Н., который 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевое задание по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду ДРГ противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело погибшего солдата сейчас находится на временно оккупированной территории, его передача представителям Вооруженных сил Украины должна состояться 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье".

Напомним, 27 мая украинское инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков. В ходе боя украинские военнослужащие отбили атаку, но один из военных исчез без вести.