Возле Киева военный под наркотиками застрелил мужчину

Возле Киева солдат-контрактник, находясь под действием наркотиков, застрелил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона.

Сообщается, что инцидент произошел в комнате общежития в селе Залесье Броварского района. По данным правоохранителей, 22-летний старший солдат четыре раза выстрелил из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского. В результате потерпевший получил огнестрельное ранение в грудь и в правую ногу, и умер в реанимации Броварской центральной районной больницы.

Также сообщается, что во время совершения преступления военный находился под действием амфетамина. Подозреваемого задержали, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место преступления (vppnr.gp.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации. В полиции уточнили, что открыты уголовные производства статье угон автомобиля и умышленное убийство. Также сообщалось, что преступники после инцидента завладели легковым авто своих жертв.