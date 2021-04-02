UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Возле Капитолия США произошла стрельба, есть раненые

Автор: РБК-Украина

В Вашингтоне возле здания Капитолия Соединенных Штатов произошла стрельба В результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что ранения получили двое полицейских, одного из которого унесли на носилках.

На месте происшествия работает полиция и скорая. Также на территорию Капитолия прилетел вертолет. Причины происшествия не известны.

По данным издания Insider, полиция Капитолия разослала уведомления тем, кто находится в комплексе, о том, что они должны оставаться в помещении из-за "внешней угрозы безопасности".

По словам свидетелей, на территорию въехал автомобиль, который после врезался в ограждение. При этом автомобиль наехал на двух полицейских.

По данным полиции, подозреваемый находится под стражей, а водитель вместе с двумя полицейскими доставлен в больницу.

Пока не известно, кто именно стрелял полиция или злоумышленник.

Напомним, в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В результате стрельбы погиб один человек.

Кроме того, в конце февраля в американском штате Канзас произошел взрыв во время полицейской проверки дома. В результате взрыва пострадали трое правоохранителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикикапитолийСтрельба
Читайте также
Зеленский и Байден впервые поговорили: все подробности
Зеленский и Байден провели первый разговор на фоне обострения на Донбассе
Прогноз погоды