Возле Изюма в результате подрыва дамбы подтопило часть села

В частности, людям не могут помочь из-за оккупации.

Как рассказал председатель Оскольской общины Геннадий Загоруйко, село разделено пополам рекой, правобережная его часть временно оккупирована российскими войсками.

По его словам, Оскол постоянно находится под обстрелами, эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь возможности нет.

Однако, предварительно известно, что там могут находиться около 2 тысяч человек.

Также другие населенные пункты общины вода не задела.