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Возле Изюма в результате подрыва дамбы подтопило часть села

В результате подрыва дамбы в селе Оскол подтопило село (wikipedia)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Оскол Харьковской области в результате подрыва одного из затворов дамбы местного водохранилища подтопило часть села. Сообщается, что вода в реке поднялась до уровня среднего паводка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

В частности, людям не могут помочь из-за оккупации.

Как рассказал председатель Оскольской общины Геннадий Загоруйко, село разделено пополам рекой, правобережная его часть временно оккупирована российскими войсками.

По его словам, Оскол постоянно находится под обстрелами, эвакуировать людей с правого берега или доставить туда помощь возможности нет.

Однако, предварительно известно, что там могут находиться около 2 тысяч человек.

Также другие населенные пункты общины вода не задела.

Ранее мы сообщали, что оккупанты установили контроль над изюмом.

Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова.

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Харьков