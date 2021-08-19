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Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника: что известно

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Селятин, Четверг 19 августа 2021 10:42
Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника: что известно Фото: на границе с Румынией произошло ЧП (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника. Открыто уголовное производство, идет следствие.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до того он находился на дежурстве.

"Да, произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника. Продолжаются следственные действия", - сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда.

Погибшему было 24 года. Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.

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