Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника: что известно
Фото: на границе с Румынией произошло ЧП (facebook.com/DPSUkraine)
Сегодня возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника. Открыто уголовное производство, идет следствие.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.
Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до того он находился на дежурстве.
"Да, произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника. Продолжаются следственные действия", - сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда.
Погибшему было 24 года. Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.