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Возле дома Порошенко в Козине прошли акции протеста со столкновениями

Автор: Анна Полисученко

Возле дома пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине прошли акции протеста со столкновениями. Десятки участников протеста начали прорываться в дом экс-президента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу народного депутата Украины Ирины Геращенко.

По данным полиции, в селе Козин начались акции двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. 60 правоохранителей прибыли в село для обеспечения общественного порядка. Силовики сообщили, что между участниками акции начался словесный конфликт, "который полицейские быстро прекратили".

Геращенко в свою очередь отметила, что произошли столкновения, а политсила Порошенко обратилась к советнику-уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием немедленно прибыть в Козин и вместе с полицией "обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях".

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Петр Порошенко