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Возле Чикаго произошла стрельба, среди раненных есть ребенок

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 06:19
Возле Чикаго произошла стрельба, среди раненных есть ребенок
Иллюстративное фото (Chicago Tribune)

Полиция сообщает о пятерых раненных

В окрестностях американского города Чикаго в штате Иллинойс произошла срельба, вследствие которой среди постадавших оказался ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Chicago Tribune.

Всего по данным местных СМИ, которые получили предварительную информацию от полиции, в результате стрельбы пострадали пять человек.

Сообщается, что инцидент произошел во время семейного праздника в населенном пункте Уэст Инглвуд. Правоохранителям на данный момент не известны причины происшествия. Полиция пытается установить личность нападавшего.

Информации о степеня тяжести ранений у потерпевших пока не разглашают. 

Напомним, вечером в субботу, 6 апреля в Дании неизвестные открыли стрельбу в городе Херсхольм, в результате чего несколько человек получили ранения. Полиция задержала 14 подозреваемых в причастности к стрельбе.

А 5 апреля в американском городе Вирджиния-Бич  на базе военно-морской авиации Oceana произошла стрельба. Один человек погиб и один пострадал. 

В Дании неизвестные устроили стрельбу, есть потерпевшие В США на военно-морской базе произошла стрельба
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