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Воздействие пандемии COVID-19 будет ощущаться в течение десятилетий, - глава ВОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о разрушительных последствиях пандемии COVID-19. Он отметил, что ее воздействие будет ощущаться десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ВОЗ.

"Разрушительные последствия пандемии COVID-19 выходят далеко за рамки самой болезни. Она усугубила экономическое, социальное неравенство и неравенство в отношении здоровья во всем мире, в странах любого размера и с любым уровнем дохода", - сказал Гебрейесус.

По его словам, последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий. При этом больше всего пострадают наиболее уязвимые группы населения.

"Чем дольше будет длиться пандемия, тем сильнее будут эти последствия", - добавил глава ВОЗ.

Он подчеркнул важность тесного сотрудничества стран в борьбе с пандемией и восстановлением экономики. Гебрейесус добавил, что необходимо помочь государствам добиться к середине текущего года вакцинации 70% населения от коронавируса и укрепить их системы здравоохранения.

Напомним, в январе глава ВОЗ призвал страны работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии коронавируса.

Отметим, ранее в ВОЗ допустили возможность окончания пандемии коронавируса в 2022 году.

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