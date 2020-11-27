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ВОЗ заявляет, что нет доказательств попадания COVID-19 в Европу через животных

Автор: Роман Тверденко

Нет доказательств тому, что коронавирус в Европу занесли животные. Утверждать об источнике вируса на континенте можно будет только после исследований в Китае.

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Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы должны быть осторожны со спекуляциями. Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе", - сказал Райан.

В последние месяцы были зафиксированы случаи заражения норок коронавирусом в Дании, Польше и Литве.

Сегодня в ВОЗ также заявили, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане. После этого можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах.

Напомним, ранее региональный директор ВОЗ по Африке Мачидисо Моети заявила, что страны этого континента только на треть подготовлены к кампании по вакцинации от коронавируса.

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