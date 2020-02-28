В ВОЗ заявили об усилении вспышки коронавируса в мире

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Пресс-секретарь ВОЗ заявил, что еще пять стран сообщили о первых случаях COVID-19, связанных с поездками в Италию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что коронавирус COVID-19 может распространиться по всему миру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Кристиан Линдмайер, вспышка коронавируса усиливается.

"Вспышка усиливается. Сценарий попадания коронавируса во многие, если не во все страны мира, - это то, о чем мы давно предостерегаем", - добавил он.

При этом Линдмайер добавил, что еще пять стран сообщили о первых случаях COVID-19, все они связаны с поездками в Италию. Это Нигерия, Эстония, Дания, Нидерланды и Литва.

Напомним, в Европе на данный момент коронавирус выявлен в 23 странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

Кроме того, по состоянию на 28 февраля коронавирус COVID-19 был выявлен в 46 странах. Украины в списке стран, пораженных коронавирусом, нет. За пределами Китая коронавирусом заразились уже 4430 людей. Наибольшее количество случаев в Европе было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 - летальных.