В ВОЗ заявили, что массовое тестирование остановит эпидемию

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

Первыми стратегию массового экспресс-тестирования применили в Китае и Южной Кореи

Массовое тестирование - необходимая мера в победе над пандемией COVID-19. Об этом говорится в официальном обращении главы Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) Тедроса Гебреисуса, передает РБК-Украина.

"Вы не можете бороться с огнем с завязанными глазами. И мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто заражен. У нас есть простое сообщение для всех стран: тестирование, тестирование, тестирование", - заявил Тедрос Гебреисус.

Сообщается, что первыми стратегию массового экспресс-тестирования применили в Китае и Южной Кореи, и показали потрясающие результаты - только в этих странах пока удалось взять под контроль распространение COVID-19. Сейчас этот опыт перенимают европейские страны.

Чтобы реализовать массовое тестирование, отмечают в ВОЗ, необходимо обеспечить наличие тестов в свободной продаже, проверять себя и близких регулярно, даже без симптомов, предпринимать все необходимые меры при выявлении заражения на ранней стадии.

Напомним, по словам микробиолога и основательницы проекта "Микроб и я" Елены Ливинской, количество зафиксированных случаев в Украине надо умножать на 10, как минимум, включая тех, кто может быть носителем.

"Если бы люди могли сами пройти тестирование, они бы видели реальную картину, могли бы серьезнее относится к ситуации, обезопасив тем самым себя и близких людей, которые могут даже не подозревать о том, что заражены. Реальная статистика дала бы большее понимание происходящего", - отметили микробиолог.

Как писало РБК-Украина, общее число заразившихся коронавирусом по состоянию на вечер 1 апреля превысило 926 тысяч по всему миру. В Украине на 1 апреля насчитывается 669 заболевших.