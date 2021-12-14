ВОЗ заявила о "цунами" заражений коронавирусом в мире: как "Дельтой", так и "Омикроном"

"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "Дельта", преобладающий вариант в последние месяцы, так и с "Омикроном", - отметила эксперт.

В свою очередь представитель ВОЗ призвала страны мира "не ждать, чтобы действовать".

"Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", - отметила Керкхове.

Она добавила, что по предварительным данным, штамм "Омикрон" все же может в определенной степени избежать иммунного ответа, "но это не значит, что вакцины будут бесполезными".