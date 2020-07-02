ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса. Он считает, что ведущие разработчики находятся в "месяцах от успеха".

Об этом сообщает The Washington Post.

Тедрос Адханом отметил, что сейчас международное сотрудничество играет жизненно важную роль в вопросах разработки вакцины от COVID-19.

"Ведущих кандидатов, возможно, лишь месяцы отделяют от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", - заявил гендиректор.

Напомним, ВОЗ разрабатывает рекомендации касательно категорий людей, которые должны будут получить вакцину от коронавируса в первую очередь.

Кроме того, Еврокомиссия и неправительственная организация Global Citizen в ходе международного онлайн-марафона собрали еще 6,15 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса COVID-19.

Также в ЕС одобрили первый препарат для лечения COVID-19.