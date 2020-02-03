ВОЗ: 151 случай коронавируса зарегистрирован в 23 странах мира

По состоянию на 3 февраля, подтвержден 151 случай заражения и одна смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира помимо Китая. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает РБК-Украина.

Всего же, по словам главы ВОЗ, в мире зафиксировано 17 тыс. 288 случаев заражений вирусом 2019-nCoV. Из них 361 был смертельным.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. В связи с этим Организация призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры.

На фоне борьбы с китайским коронавирусом, ВОЗ также выдала временные рекомендации, предупредив при этом государства о привлечении их к ответственности в случае нарушения таких рекомендаций.

Также РБК-Украина сообщало, что, по прогнозам специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, пик распространения коронавируса в Китае настанет через 10-14 дней. На данный момент распространение заболевания все еще находится в стадии роста.