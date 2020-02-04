ВОЗ зарегистрировала 27 случаев передачи коронавируса от человека к человеку вне Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 27 случаев передачи нового коронавируса 2019-nCov от человека к человеку вне Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

При этом отмечается, что Организация передаст в 24 страны со складов в Дубае 531 тыс. медицинских масок, 350 тыс. пар перчаток, почти 18 тыс. халатов.

Кроме того, в более 70 лабораторий будут отправлены материалы для проведения анализов.

Напомним, по заявлению Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения. Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на 4 февраля количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысяч человек. При этом отмечается, что в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov.